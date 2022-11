CENTOBUCHI – Altra sessione di allenamento per l’Atletico Centobuchi che continua a preparare la gara di campionato contro il Monte Urano, in programma per sabato 26 novembre alle 14.30 presso lo Stadio “San Claudio” di Campiglione di Fermo.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato Simone Liberati, autore del raddoppio contro la Passatempese.

Liberati: “Sono cinque anni che sono qui, i nuovi compagni si sono integrati e mi sto trovando bene. Sto trovando poco spazio, però, domenica è arrivato il primo gol ed è valso i tre punti con una vittoria importante. Il gol? C’è stata una ripartenza sulla destra con Iovannisci che ha crossato in area, mi ci sono buttato e con un rimpallo fortunoso la palla è andata dentro e abbiamo chiuso la partita. Monte Urano? È una corazzata, noi veniamo da sette risultati utili consecutivi ma non dobbiamo sentirci appagati. Sarà una bella partita, vogliamo dare continuità ai risultati e andremo in campo per vincere”.