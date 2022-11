Sanità, il comitato “Io resto qui e ci arrivo facile” non vuole un altro ospedale in città

Riportiamo il comunicato di un gruppo di cittadini contro la costruzione di un ospedale in zona Ragnola. Il nostro Direttore ha risposto che il Comitato ha giuste vedute che però vengono contraddette con considerazioni campanilistiche molto deleterie per tutto il territorio costiero e per le località collinari adiacenti

di Redazione