SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Puntata speciale di “Sport in Campo” con l’A.S. Sambenedettese Calcio a 5, in vista del primo derby storico contro la D&G Ascoli in programma per venerdì 25 novembre alle ore 21 presso la Palestra “S. D’Angelo”.

Uno dei match più sentiti della stagione, sia per la rivalità storica a livello sportivo tra le due città, ma anche per quanto riguarda il primato in classifica valido per la promozione in Serie C2. Attualmente la classifica vede tre squadre a pari merito con la D&G Ascoli, la Samb e la Bocastrum United a punteggio pieno, 21 punti.

I bianconeri, però, sono in vantaggio grazie alla differenza reti dopo aver segnato 94 gol e averne subiti solo 6 nelle prime sette giornate. D’altro canto i rossoblu vantano anche delle buone statistiche con 64 gol segnati e 14 subiti.

Dunque per Mindoli e compagni sarà importante portare la partita dalla propria parte e provare a scavalcare la diretta concorrente, che vorrà sicuramente puntare al primato e scalare le categorie dopo la mancata iscrizione per la Serie A2.

Appuntamento con il Presidente Alessio Collini, il direttore generale Graziano Giacobetti, il mister Davide Michetti e il capitano, anche ex di turno, Giampiero Mindoli, intervistati ai nostri microfoni.