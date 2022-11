SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo un comunicato della Riviera Samb Volley giunto in redazione in data odierna

“La Riviera Samb Volley comunica di aver interrotto, da martedì 15 novembre, il rapporto di collaborazione con il tecnico Cottilli Giuseppe e il suo assistente Di Silvestre Francesco. A loro va il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi e i migliori auguri per il futuro personale e professionale. La prima squadra femminile rossoblu sarà affidata al coach Medico Maurizio. Infine, la Riviera Samb Volley dà il benvenuto a Michele Palmiero, che assumerà il ruolo di addetto stampa”.