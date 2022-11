SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La società sportiva sambenedettese Porto 85 ha eletto qualche giorno fa il suo nuovo consiglio direttivo. Le votazioni sono avvenute nel corso di una riunione conviviale svoltasi all’Hotel Sporting di Porto d’Ascoli con il proprietario Nino Capriotti a fare da anfitrione. Al termine dello spoglio delle schede, questi sono i nomi degli eletti nel direttivo rossoblù: Roberto Silvestri, Claudio Seghetti, Nino Capriotti, Fabio Mauloni, Angelo Forcella, Roberto Marcelli, Roberto Marchetti, Marco Collini, Emidio Re, Simone Bovara e Lella Borrelli.

«Un grandissimo ringraziamento da parte mia – ha detto il presidente in carica, Roberto Silvestri – a chi non farà più parte del direttivo e un buon lavoro a tutti coloro che sono stati chiamati a far parte di quello nuovo». Entro un paio di settimane si svolgerà la riunione del consiglio direttivo, che avrà il compito di eleggere il nuovo presidente e di assegnare le altre cariche previste dallo statuto dell’attiva società rivierasca, che ha già iniziato l’organizzazione della diciassettesima edizione della “Maratonina dei Magi – Memorial Sabatino D’Angelo”, gara su strada sulla distanza di 21,097 km che si disputerà a Porto d’Ascoli sabato 7 gennaio 2023.