SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tornano ad allenarsi i rossoblu in vista della prossima gara contro Pisaurum Pesaro, in programma per sabato 26 novembre alle ore 18 presso il Palazzetto “Baia Flaminia” di Pesaro.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato coach Alessandro Roncarolo. Di seguito le sue dichiarazioni.

Roncarolo: “Osimo è una grandissima squadra, vanta una panchina lunga ed è anche ben allenata. Nel primo tempo abbiamo fatto una gara eccellente, i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro sotto l’aspetto tattico e mentale. L’arbitraggio del primo tempo ha condizionato l’andamento della partita e meritavamo di andare a riposo con il risultato a nostro favore. Negli spogliatoi la situazione non era delle migliori e la colpa è la mia che non sono riuscito a dare una scossa alla squadra. Manca la prima vittoria, sembra che ci autoconvinciamo di non farcela ma sono convinto che continuando a lavorare in questo modo i risultati arriveranno. Pisaurum Pesaro? Finalmente riusciamo ad allenarci con tutta la squadra al completo e ciò ci permette di provare cose diverse durante la settimana. Affronteremo una squadra diversa rispetto agli ultimi anni, hanno le solite certezze dei giocatori pesaresi ma anche di coach Surico che è un’istituzione del basket marchigiano. Cercheremo di colpirli nei loro punti deboli”.