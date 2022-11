SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione di martedì 22 novembre, la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– le modalità di svolgimento della Fiera di Santa Lucia, che si terrà martedì 13 dicembre, nell’area del centro cittadino;

– il programma delle manifestazione per la promozione del territorio e delle attività produttive per il mese di dicembre. Sono previste le seguenti manifestazioni: mercato Campagna Amica “Christmas Edition 2022”, mercato “Delizie e Gioie delle Feste 2022” e “Chocolate 2022”;

– la V tranche di assunzioni del piano triennale per il fabbisogno di personale 2022-24. Nel dettaglio, è disposta l’assunzione, tramite scorrimento delle graduatorie in vigore, di un operaio specializzato falegname, un istruttore direttivo tecnico e un istruttore direttivo amministrativo mentre, per un esecutore amministrativo, è contemplato il passaggio a tempo pieno di un dipendente;

– un prelevamento di € 70.000,00 dal Fondo di Riserva per far fronte all’aumentata spesa energetica delle strutture comunali;

– un prelevamento dal Fondo Rischi Contenzioso di € 907,18 a seguito di sentenza di condanna emessa nei confronti del Comune;

– un’integrazione a una precedente deliberazione per l’erogazione di contributi a sostegno delle attività didattiche per le scuole cittadine;

– l’approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di un nuovo asilo nido in via Togliatti. Il progetto, del valore complessivo di € 1.584.000,00, sarà interamente finanziato con fondi intercettati dalla linea di finanziamento dedicata alle strutture scolastiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR;

– l’approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di un nuovo asilo nido in via Alfortville. Anche in questo caso, il progetto del valore complessivo di € 1.056.000,00 è interamente finanziato tramite fondi del PNRR;

– il sostegno al nuovo progetto di sensibilizzazione all’uso corretto degli stalli per il parcheggio delle persone con disabilità promosso dal Lions Club San Benedetto Host.