SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altra seduta di allenamento per i rossoblu al Samba Village. Dopo la sessione odierna è stato intervistato il fisioterapista rosssoblu Marco Minnucci.

Minnucci: “Ci sono tre situazioni da monitorare. Lulli ha eseguito l’ecografica questa mattina ed ha riportato una lesione sul bicipite femorale della gamba destra. Migliorini ha la febbre e resterà a casa per qualche giorno, contiamo di averlo disponibile per il fine settimana. Chinellato continua a lavorare a parte per una lesione al retto femorale, procurata qualche settimana fa”.