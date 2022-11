CUPRA MARITTIMA – Cannibalismo e romanticismo, sangue e riflessione sulla diversità: arriva al cinema Margherita di Cupra Marittima “Bones and All”, l’ultimo attesissimo film di Luca Guadagnino, Leone d’argento alla regia al Festival di Venezia 2022 dove Taylor Russel, protagonista femminile del film, è stata premiata con il premio Marcello Mastroianni riservato a un attore o attrice emergente. Il film affronta, mischiando l’horror con la classica tradizione americana on the road, tematiche diverse, come la ricerca della propria identità, la mancanza di modelli , gli ostacoli e la diffidenza da parte dalla società. Un film “sugli amori impossibili, su due reietti che scoprono che, per loro, non esiste un posto da poter chiamare casa, per cui devono reinventarselo”, come lo ha definito il regista.

Altra novità della settimana è il film “Belle &Sebastien – Next generation”, favola ambientalista e racconto di formazione, mentre, ormai alla seconda settimana di proiezione, continua la programmazione di “Diabolik- Ginko all’attacco!”