DIRITTI AL PUNTO, UNA RUBRICA DELL’AVVOCATO ANDREA BROGLIA

Gli aumenti sulle bollette dell’energia elettrica e del gas sono illegittime. I fornitori di luce e gas non potranno modificare unilateralmente i contratti fino ad aprile 2023.

L’AGCM (Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato) ha specificato, dopo aver emesso quattro provvedimenti cautelari nei confronti di alcune compagnie energetiche, che sono inefficaci fino ad aprile 2023 le clausole contrattuali che consentono alle società di modificare il prezzo delle forniture dell’elettricità e del gas, a meno che la modifica unilaterale non sia avvenuta prima dell’entrata in vigore del Decreto- Legge Aiuti bis (art. 3).

Vige, pertanto, il divieto alle società di fornitura di energia elettrica e gas di cambiare il prezzo nelle bollette dei consumatori, a meno che tali modifiche non siano state già applicate prima del 22 settembre 2022, giorno di entrata in vigore del D.L. Aiuti bis.