SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, il Tavolo per le Pari Opportunità comunale propone a tutta la cittadinanza un’occasione di riflessione sulla violenza di genere con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento.

Strutturata nella forma di un questionario, l’indagine è un’occasione per mettere in discussione una cultura che tende spesso a giustificare e normalizzare la violenza ed è pertanto un’occasione di analisi sulle parole che vengono usate per descrivere e parlare di violenza sulle donne.

La proposta consiste in due frasi incomplete che i partecipanti all’indagine potranno completare a piacimento scansionando il codice QR presente sulla locandina dell’iniziativa, distribuita tramite i canali social istituzionali del Comune e delle associazioni, nonché in forma cartacea in diverse attività commerciali del territorio (oppure cliccando QUI) . Le frasi sono: “Tutte quelle volte che …, per me è violenza” e “Contro la violenza sarebbe bello che…”.

All’iniziativa parteciperanno anche gli istituti scolastici superiori del territorio.

L’indagine, svolta strettamente in forma anonima, sarà attiva fino al 10 dicembre.

Le risposte raccolte saranno poi presentate pubblicamente a tutta la cittadinanza in occasione dell’8 Marzo 2023, Giornata della Donna.

“È necessario un cambiamento culturale – dice l’assessore Lazzari – che ci faccia sentire tutte e tutti parte del problema, perché le donne non possono e non devono essere lasciate sole ad affrontare la violenza e i maltrattamenti. La violenza – continua – non è solo fisica ma anche economica, verbale e psicologica ed è pertanto importante riconoscerla per darle un nome”.