MONTELPARO – Durante un controllo, i Carabinieri della Stazione di Santa Vittoria in Matenano hanno rintracciato e arrestato un uomo condannato a 9 mesi per il reato di danneggiamento aggravato, commesso nel 2012. Segue la nota dell’Arma:

«Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che la scorsa serata, i militari della Stazione di Santa Vittoria in Matenano (FM), nel corso dei periodici servizi di presidio e controllo del territorio disposti dalla Compagnia di Montegiorgio hanno rintracciato e tratto in arresto a Montelparo (FM), un uomo del posto destinatario di un ordinanza cautelare di sottoposizione alla detenzione domiciliare, emessa dall’ufficio esecuzioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, per un cumulo pene dovendo lo stesso scontare la pena residua di nove mesi di reclusione per il reato di danneggiamento aggravato, commesso a Montelparo, nel 2012. In particolare l’uomo, in preda a rabbia dovuta a dissidi di vicinato, per futili motivi aveva esploso dei colpi di arma da fuoco contro l’abitazione di un suo vicino, danneggiando le finestre».