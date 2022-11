SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuova serie di interventi dedicati alla pulizia e alla manutenzione del progetto “Decoro Urbano” nel quartiere Agraria nelle giornata di mercoledì 23 e giovedì 24 novembre. Come di consueto saranno svolte operazioni di manutenzione coordinate tra tutti i servizi comunali e le aziende esterne che gestiscono servizi pubblici per il ripristino di manufatti e opere deteriorate, pulizia della rete fognaria, controllo e pulizia dei corpi illuminanti, controllo della segnaletica stradale e sistemazione delle buche, pulizia del suolo, delle caditoie, potature e cura delle aiuole.

Mercoledì 23 novembre gli operai incaricati delle operazioni di pulizia e manutenzione degli spazi cittadini saranno impegnati nell’area individuata da via Val Cuvia, via Val Cimarra, la Statale 16 e via Torino.

Giovedì 24 novembre invece gli interventi interesseranno la zona compresa tra il campo sportivo “Nelson Mandela”, via Umberto Terracini, via Val Cuvia e via Torino.

Come di consueto, nei giorni degli interventi nelle aree interessate dai lavori insisterà il divieto di sosta per tutti i veicoli non autorizzati dalle 7 fino a fine lavori e, qualora si renda necessario, gli agenti della Polizia Municipale potrebbero disporre anche l’interruzione del traffico per permettere lo svolgimento in sicurezza delle operazioni.

La mappa delle aree interessate dai lavori