SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la bella vittoria contro il Termoli, la prima stagionale al “Riviera”, i rossoblu tornano ad allenarsi al Samba Village per preparare la gara contro il Fano, in programma per domenica 27 novembre alle ore 14.30 presso lo Stadio “R. Mancini” di Fano.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato Federico Cardella, autore della doppietta.

Cardella: “È stata una domenica positiva per il risultato, siamo riusciti a vincere la prima partita in casa davanti ai nostri tifosi e sono soddisfatto anche personalmente perché mi mancava una prestazione così. Dedica? È per la mia ragazza che mi segue sempre in casa e in trasferta, mi trasmette serenità. Fano? Ogni domenica che viene sarà fondamentale per noi e non dobbiamo guardare la classifica. Incontreremo una squadra importante, lavoreremo bene durante la settimana e andremo a Fano per vincere la partita”.