RIPATRANSONE – Nuovo lutto per i titolari di farmacia del Piceno: è venuto a mancare anche Pasquale D’Angelo, titolare della farmacia di Ripatransone. Ad esequie avvenute Patrizia Righetti, presidente di Federfarma Ascoli ricorda “la professionalità, la riservatezza e la competenza del dottor D’Angelo che si è sempre interfacciato con i suoi clienti – concittadini con una spiccata attenzione al benessere ed al miglior utilizzo dei farmaci”. Stefano Strozzieri come referente dei farmacisti rurali della provincia di Ascoli ha parole commosse: – “Dal 1983 questa farmacia ha rappresentato un punto di riferimento importante per la comunità ripana, sono state sempre ascoltate le esigenze nell’intento di dare risposte di competenza ed umanità. D’Angelo ha interpretato nel modo più eccelso la funzione di farmacista rurale, pronto a dispensare parole di conforto al malato”.