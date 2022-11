GROTTAMMARE – Martedì 22 novembre presso l’impianto dell’ITC Geometri di Grottammare, comincerà l’avventura del terzo campionato dello Sporting Grottammare, e cioè quello di Calcio a 5 del CSI. Alla conclusione della prima fase provinciale il campionato proseguirà, per le due migliori formazioni del torneo, con i playoff regionali e, per la vincente dei play off, con la fase nazionale.

Lo Sporting andrà alla ricerca della conferma dei risultati dello scorso anno, con il secondo posto nel campionato provinciale e l’uscita in semifinale dei play off regionali dopo aver superato i quarti di finale.

Il roster agli ordini del mister Gianmarco Di Berardino, confermato dopo l’ottimo lavoro della stagione precedente, è stato largamente rinnovato anche perché alcuni giocatori sono entrati a far parte della rosa della prima squadra che milita nel campionato FIGC di Serie D.

“L’obiettivo primario dello Sporting Grottammare è quello di avvicinare allo sport il maggior numero possibile di persone” – dice il presidente Nicolino Giannetti. -“e diventare un punto di riferimento sportivo della città.”.

Appuntamento questa sera, martedì 22 novembre, ore 21.30 alla palestra ITG per la prima dei ragazzi contro la squadra Stortenham.