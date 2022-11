SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è presentato autonomamente in Commissariato l’uomo che quest’oggi, in tarda mattinata, ha inferto un colpo di pistola a un commerciante in una concessionaria di Via Pasubio, sulla SS16 di Porto D’Ascoli. L’episodio sarebbe conseguenza di una lite scaturita per ragioni economiche. Il ferito, soccorso dai sanitari del 118, non sarebbe in gravi condizioni. Sul fatto continuano a indagare gli agenti del Commissariato di San Benedetto.