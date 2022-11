BELLANTE – Nascondeva lo stupefacente all’interno dello slip indossato, l’uomo dell’età di 36 anni tratto in arresto nella mattinata di ieri, a Bellante, dalla sezione antidroga della Squadra Mobile di Teramo, nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Teramo per il contrasto allo spaccio di stupefacenti anche

in provincia. L’uomo è stato trovato complessivamente in possesso di gr. 51 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, occultata all’interno dello slip che indossava, la perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire materiale per il confezionamento dello stupefacente e nr. 9 cartucce per pistola calibro 38 inesplose».