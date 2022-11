di Laura Valori

CUPRA MARITTIMA – In data 21 novembre 2022, i bambini della Scuola Primaria di Cupra Marittima hanno partecipato alla coltivazione di una pianta donata dall’Amministrazione Comunale che ha deciso di aderire alla Giornata Nazionale dell’Albero, iniziativa di Legambiente che ha come intento quello di piantare 500 milioni di alberi nei prossimi 5 anni.

Idea che ha cercato di far riflettere i bambini sulla reale importanza degli alberi, e in generale della natura, per l’uomo e per il Pianeta stesso.

Hanno preso parte all’iniziativa anche il Sindaco Piersimoni, il Vicensindaco Spina e l’Assessore Imberti che hanno, successivamente, consegnato un attestato di partecipazione a tutte le classi che hanno aderito al progetto “Terra Mission”, un simbolo che rappresenta un reale aiuto nella lotta alla crisi climatica.