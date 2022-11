ANCONA – Sono una trentina gli interventi effettuati nella mattina dai Vigili del Fuoco nelle Marche per l’ondata di vento che ha colpito la regione, di questi la metà effettuati nella provincia di Ancona. Le richieste sono state soprattutto per alberi spezzati o caduti sulla sede stradale e persiane pericolanti. Non si segnalano particolari criticità. Immagini relative all’intervento effettuato ad Ancona in via Sacripanti.