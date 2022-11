SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altra soddifazione per gli uomini di mister Michetti, che dopo il 6-0 maturato all’andata si ripetono e approdano ai quarti di Coppa Marche vincendo il ritorno 6-3.

È una partita gradevole da vedere, con ritmi molto elevati da una parte e dall’altra: il primo tempo termina con la Samb C5 avanti 3-1 grazie alle due reti di Barbadillo De Carolis, che si sblocca dopo un periodo di digiuno durato oltre un mese (non segnava dal 21 ottobre, quando realizzò un poker contro il Frog’s Sport Club, ndr) e di Marco Ulissi.

Anche il secondo tempo scivola via senza intoppi: Castelli, Del Grande e la prima gioia stagionale di Nino Ruggieri permettono ai rossoblu di fissare il risultato sul 6-3, di portare a casa quest’importante vittoria e di avanzare in Coppa. Nel finale, il mister concede una manciata di minuti anche al secondo portiere Giuseppe Lisso, all’esordio assoluto in stagione.

Archiviata la pratica Fermana, è ora tempo di pensare solo ed esclusivamente a venerdì 25 novembre, quando al “Sabatino D’Angelo”, alle ore 21:00, sarà derby al vertice con la Futsal D&G Ascoli che vale già una grossa fetta di stagione per entrambe le compagini.

C’è grande attesa per questo match, tanto che la Samb C5 ha realizzato sui propri social un video per invitare i tifosi a sostenere i propri beniamini in questa sfida cruciale.