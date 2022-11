Che si tratti di periodi di festa, vacanze estive o anche la semplice alimentazione nella quotidianità, mettere su peso è un problema che affligge le persone a qualsiasi età e dopo i 30 anni l’accumulo dei chili in eccesso può diventare una questione seria, perché indirettamente produce altre problematiche: colesterolo e trigliceridi fuori dalla norma, problemi alla schiena e dolori alle ossa, problemi cardiovascolari e così via.

Ecco 5 consigli utili da poter mettere in pratica in qualsiasi periodo dell’anno, per restare in forma e non ingrassare.

1. Fare sempre attività fisica

Questo è “Il Consiglio”, la regola suprema per non ingrassare: muoversi sempre. La vita sedentaria è la più acerrima nemica della forma fisica, esistono diversi semplici trucchi per non cedere alla pigrizia, in fondo, bastano anche 30 – 60 minuti di passeggiata al giorno per smaltire le calorie in eccesso.

Trascorrere un weekend o 3 giorni a settimana come turisti sia in città che in piccoli paesi, significa soprattutto camminare tanto, questo può essere un ottimo trucco per stimolarsi, in fondo, in vacanza è possibile non ingrassare perché si tende a camminare tanto per tutto il giorno.

Anche usare meno i mezzi di trasporto e parcheggiare qualche chilometro più lontano dal luogo di lavoro, dall’università e così via, può essere un ottimo trucco per muoversi quotidianamente di più ed evitare la vita sedentaria.

2. Attenzione agli alimenti con i conservanti

Potrebbe sembrare un consiglio banale ma attenzione: i conservanti sono presenti in tutti i cibi industriali, questo significa diverse categorie di alimenti che troppo spesso sottovalutiamo.

È necessario evitare il pane in cassetta, come pan bauletto, pan carré e qualsiasi derivato come fette biscottate, crackers, gallette e così via. Tutti questi alimenti che spesso recano l’etichetta di cibo con poche calorie, in realtà nascondono tantissime insidie.

3. Meno pasta, più frutta, verdura e ortaggi

I carboidrati possono rivelarsi quanto di più pericoloso per un’alimentazione sana, è importante diminuire il consumo di pasta a non più di 80 grammi a porzione e preferire pasta, riso integrali o cous cous. Sia a pranzo che a cena, è fondamentale aggiungere verdura e ortaggi in abbondanza, frutta dopo i pasti e durante gli spuntini.

4. Eliminare bibite gasate, alcol e fumo

Le bibite gasate ma anche i succhi di frutta con aggiunta di zuccheri non naturali, sono alimenti che forniscono troppe calorie e non aiutano assolutamente a dimagrire. Evitare anche l’abuso di alcol e fumo sono ottimi consigli da seguire per stabilire un piano nutrizionale adeguato e una dieta sana.

5. Mangiare poco ma di tutto

Questa è la regola principale con cui si riesce a dimagrire in pochissime settimane, ossia limitare le porzioni e non esagerare mai: mangiare poco ma di tutto. Un proverbio che molti nutrizionisti usano è colazione da re, pranzo da principi e cena da poveri.