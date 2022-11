GROTTAMMARE – Giunge alla sua quinta edizione la manifestazione “Run donne in rosa – Half Marathon”, con l’intero lungomare cittadino chiuso al traffico per la durata della manifestazione, in programma il 27 novembre. Si stima già essere l’edizione più grande con oltre 400 iscritti.

Partenza ed arrivo previsti nella piazza Kursaal con l’itinerario che interessa la carreggiata del Lungomare della Repubblica e del Lungomare De Gasperi a sud. Inoltre sarà incluso anche il percorso ciclo-pedonale di Via Colombo sino al confine comunale a nord. Una quota dei proventi della giornata sarà donata alla LILT, lega italiana per la lotta ai tumori.

Iscrizioni aperte fino al 24 novembre.