ACQUAVIVA PICENA – Grande notizia per il cortometraggio “The legend of Kaira“, girato ad Acquaviva Picena.

Dopo la distribuzione sulla piattaforma Rai Play, avvenuta grazie al concorso dei Tulipani di Seta Nera, il corto scelto da Paola Tassone è stato selezionato in diversi festival internazionali, come quello di Londra, per arrivare anche in America, dove il 13 gennaio 2023 è prevista la proiezione ufficiale al Fear Faire Film Festival in California, cui la regista Emanuela Del Zompo sarà invitata per presentare anche al pubblico americano il fumetto “La leggenda di Kaira” da cui è tratto il cortometraggio.

Il 24 novembre, invece, alle ore 21, il cortometraggio sarà proiettato ad Acquaviva Picena, nell’ambito del Piceno film festival, nella sala conferenza Banca Picena, alla presenza delle istituzioni.