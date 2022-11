SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Idea stravagante e originale quella di Luca Pappagallo, volto televisivo e star dei social, di salire a bordo di un’auto e girare l’Italia per incontrare e divertire i suoi fan con delle “spadellate” in piazza.

Il suo viaggio “on the road”, che celebra l’uscita del suo libro “Tutti i sapori di Casa Pappagallo” (Vallardi), già in vetta a tutte le classifiche tra i libri più venduti, toccherà tutte le regioni italiane e farà tappa a San Benedetto del Tronto, presso la libreria Mondadori, lunedì 28 novembre. Protagonisti dell’iniziativa, battezzata “Spadellata tour”, saranno Luca e tre compagni di viaggio, che lo supporteranno in questa avventura lunga oltre 8364 km, che coinvolgerà 80 città e circa 100 librerie e che permetterà alla gente presente di assaggiare la sua cucina.

Il libro, protagonista principale del tour insieme alle ricette che Luca proporrà in piazza, parla della cucina della sua infanzia, combinata a ingredienti provenienti da tutto il mondo. Una fusione tra tradizione e innovazione che può sembrare complessa, ma che, in realtà, si rivela semplice e replicabile quotidianamente. Nel libro, composto da oltre 100 ricette, è presente una selezione di piatti per tutti i gusti, dalle deliziose éclair al caramello al ricco e succoso filetto di maiale, passando per gli gnocchi di pane con cozze e vongole, il ceviche peruviano, l’amatriciana sbagliata, il pan brioche, il pollo alle mandorle, sughi e paste.

Luca Pappagallo è tra i cuochi più seguiti e amati del web ed un pioniere della rete: nel 1999, quando Internet era ancora agli inizi, fondò Cookaround, uno dei primi siti dedicati alla cucina in Italia. Nel 2019 si è messo in gioco in prima persona con Casa Pappagallo®, il canale YouTube/Facebook, e poi Instagram, diventato in un paio di anni uno dei principali punti di riferimento della cucina in Italia, con centinaia di migliaia di follower, dove Luca propone quotidianamente ricette di piatti golosi, autentici e soprattutto facili da realizzare. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo libro, “Benvenuti a Casa Pappagallo” (Vallardi), ed è anche uno dei volti di Food Network Canale 33 con il programma “In cucina con Luca Pappagallo”.

“Ho iniziato questo tour perché avevo voglia di incontrare la gente e di far assaggiare dal vivo le ricette che troveranno nel mio libro. Parlare con loro, sentire i loro racconti, è un’emozione che non mi sarei mai immaginato di vivere. Questo viaggio vuole essere un elogio della normalità e della condivisione, che sono poi i due valori che per me accompagnano da sempre il piacere della buona cucina – ha dichiarato.