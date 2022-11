MATELICA (MC) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 15.10 in via Giovanni Angelo a Matelica (MC) a causa dell’incendio di un’autovettura posta all’interno di un garage condominiale. La squadra di Camerino è intervenuta con due autobotti, in collaborazione con l’Autoscala proveniente dalla Centrale Vigili del Fuoco di Macerata, che ha provveduto a spegnere le fiamme evitando il propagarsi dell’incendio allo stabile sovrastante. Avendo il fumo investito tutta la palazzina, si provvedeva all’evacuazione dei condomini per sicurezza. Non si registrano comunque persone coinvolte nell’incendio. L’appartamento sovrastante veniva dichiarato non fruibile.