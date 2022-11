SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 25 novembre, alle 21, nella biblioteca comunale “Lesca”, è in programma il secondo appuntamento della rassegna “Parliamone in Biblioteca!”, organizzata dalla Biblioteca e dalla libreria “Nave Cervo”, che porta nello spazio riservato alla cultura di viale De Gasperi autori ed editori protagonisti della letteratura contemporanea.

Ospite della serata sarà Alcide Pierantozzi che presenterà il suo ultimo libro “Uno in Diviso”. Dialogherà con l’autore il giornalista Mario Di Vito.

Il libro, edito da Bompiani, racconta la storia di due fratelli gemelli siamesi, Taiwo e Kehinde, che nella loro diversità rappresentano due poli filosofici del medesimo intero.

Per ulteriori informazioni e per prenotare un posto in occasione dell’incontro (ad ingresso libero) è possibile scrivere all’indirizzo e-mail navecervo@gmail.com.