Latte Macchiato, oggi alle 18.45 ospite lo chef stellato Enrico Mazzaroni

Tutto pronto per una nuova puntata di Latte Macchiato, il podcast che non meritavamo ma di cui avevamo bisogno.

Ospite della decima puntata, lo chef stellato Enrico Mazzaroni, che attraverso la presentazione di piatti innovativi e di qualità ha permesso al ristorante Il Tiglio di Montemonaco di diventare un punto di riferimento nel settore gastronomico internazionale.

E’ la prima volta nel Piceno, che un ristorante entra a far parte della prestigiosa guida Michelin. Dialogheranno con lo chef Gianmarco “Evo” Marconi, Antonio Di Salvatore e il saccente pesce Manolo (in questa puntata meno sfrontato, ma solo per paura di essere cucinato).