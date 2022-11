MACERATA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 14.15 in via Roma, nel Comune di Macerata, per un incendio di un Autobus Urbano Snodato alimentato a Metano. La Squadra di Macerata intervenuta con due autobotti ed un’autoscala, ha provveduto a spegnere le fiamme utilizzando del liquido schiumogeno antincendio evitando il propagarsi dell’incendio. A causa dell’intenso calore che si era sviluppato sono esplosi dei vetri di un condominio adiacente ed e stato divelto un portone d’ingresso di uno stabile. Non si registrano persone coinvolte.