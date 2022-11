SAN BENEDETTO – In allegato le pagine del nostro inserto Riviera Oggi in edicola, qui in formato pdf. A pagina due le mie contro deduzioni ad affermazioni che, oltre a non chiarire nulla di un lungo periodo di buio, accrescono la paura per un prossimo futuro simile a quelli vissuti più volte dagli appassionati di calcio sambenedettesi. Come già anticipato dal sottoscritto è arrivata un’altra smentita molto chiara e simile a quella di Stefano Colantuono, quella dell’ex Direttore Generale Luca Faccioli. Potete leggerla in un articolo a parte.

1293 inserto Riviera Oggi