SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È scomparso oggi, lunedì 21 novembre Piero Ripani, Sindaco di San Benedetto dal 1988 al 1990 e noto pediatra. Aveva 85 anni. Segue la nota del Sindaco Antonio Spazzafumo:

«Piero Ripani verrà ricordato dai sambenedettesi non soltanto per essere stato il Sindaco di questa città, seppur per soli 20 mesi. E’ stato “il medico dei più piccoli”: per tantissimi anni, come primario del reparto di Pediatria del nostro ospedale e come libero professionista, ne ha seguiti tantissimi e tantissime sono le famiglie che conservano di lui il ricordo di un medico dolce, gentile, che metteva a disposizione con gentilezza la sua grande esperienza.

La politica fu per lui il modo di manifestare amore per la città che lo aveva accolto e alla quale si sentiva profondamente legato. Al termine di quella breve ma intensa esperienza, che vide governare la città da uomini di due opposti schieramenti, la Democrazia Cristiana, in cui Ripani militava, e il Partito Comunista, il suo vicesindaco Paolo Perazzoli, poi a sua volta divenuto primo cittadino, ebbe a dire di lui in Consiglio comunale: “Non posso che dire che è un galantuomo, un uomo che ha lavorato con impegno e pieno disinteresse e mi ha aiutato a guardare anche alla DC con meno pregiudizi rispetto al passato, a valutare di più gli uomini e non i partiti in blocco”.

Faccio mie queste parole e saluto con commozione e riconoscenza il galantuomo Piero Ripani».