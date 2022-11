Un’altra puntata di Scienziati nel Pallone con l’ex Samb Massimiliano Fanesi.

In studio i nostri scienziati, conduce Antonio Di Salvatore. Commentate o scriveteci, anche in diretta. Qui per la diretta su Facebook.

La puntata sarà visibile in replica su 7 Gold Marche mercoledì 23 e venerdì 25 novembre alle 17.