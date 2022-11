Infoservice Sambenedettese Basket- Gs Robur Basket Osimo 60-85

Infoservice Sambenedettese Basket: Obletter, Tongue Zuko 7, Veronesi 7, Scarpone 2, Maiorana Liga An. 2, Caloia 7, Acciarri, Bortnikovs 8, Rota 16, Mittica 7, Maiorana Liga Al., Llukacej 4. All. Roncarolo

Gs Robur Basket Osimo: Dmitrovic 5, Odigie 13, Rodriguez Suppi 16, Cardellini 2, Bugionovo 7, Strappato, David 9, Ferraro 8, Misolic 10, Dubois 15. All. Sciutto

Parziali: 16-18, 16-19, 11-25, 17-23.

Progressivi: 16-18, 32-37, 43-62, 60-85.

Usciti per 5 falli: nessuno

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ottava sconfitta per la Infoservice Sambenedettese Basket che viene battuta 60-85 da Osimo al Palazzetto “B. Speca”.

Rossoblu che approcciano molto bene la gara concludendo il primo quarto sotto solo di due punti e arrivando al termine del secondo sotto 32-37. Le impressioni erano positive per quanto riguarda la formazione di coach Roncarolo: attenzione, grinta e tanta voglia di vincere giocando alla pari contro un avversario molto forte.

Alla ripresa del terzo quarto c’erano tutti i presupposti per poter riprendere la gara ma i rossoblu accusano la stanchezza, dunque la concentrazione e la lucidità non sono più le stesse. Gli ospiti si portano avanti con il punteggio e per i padroni di casa è difficile poter recuperare e la partita si conclude sul 60-85.

Una Sambenedettese che dopo i passi in avanti visti nelle ultime gare, continua a crescere e la speranza è che la prima vittoria stagionale possa arrivare il prima possibile per poter smuovere la classifica dall’ultimo posto.