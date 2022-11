TESTA 6,5 Sul gol non può nulla, attento per tutto il resto della gara in cui non deve compiere grossi interventi.

ZOBOLETTI 6,5 Inizio non facile, con Cesario che si gira su di lui e segna. Col passare dei minuti prende le misure e si propone bene sulla destra.

ROVINELLI 7 Decisivo nel gioco aereo, non rischia mai sul forcing finale dimostrando grande maturità nonostante la giovane età.

PASSALACQUA 7 Testi non tocca una palla contro di lui. Prestazione autorevole contro un cliente non facile.

PASQUALINI 7 Propositivo nelle sovrapposizioni, arriva spesso al cross dal fondo mettendo in difficoltà la difesa teatina.

PIETROPAOLO 6,5 In fase di possesso si sposta sulla sinistra per supportare Battista. Spreca una mega occasione ad inizio ripresa, ma fortunatamente non serve rimpiangerla. EVANGELISTI 6

ROSSI 7 Parte con un paio di falli, l’arbitro gli promette il giallo, il che fa capire quanto la partita sia stata fisica a centrocampo. Regge benissimo l’urto, offrendo una prestazione di quantità. Bel tiro al 15′ alto di poco.

VERDESI 7 Bel blitz al 20′, ma poi calcia centrale. Corre moltissimo sulla fascia e aiuta Zoboletti in fase difensiva. PETRINI 6,5

BATTISTA 7 Ispirato sulla fascia sinistra, punta sempre l’uomo creando superiorità numerica. Ingaggia un duello personale con Serra, ma il portiere neroverde gliele prende tutte. Meritava il gol. SENSI 6,5

NAPOLANO 6,5 Si abbassa fin sulla linea dei difensori per prendere palla ed impostare la manovra. Si vede che ha voglia di segnare e ci prova anche da fuori andandoci vicino. BUONAVOGLIA 6

SPAGNA 8 Animale d’area di rigore, il pallone dell’1-1 poteva passare solo lì. Il secondo gol è un “quadro d’autore” da altre categorie, sarebbe da farci un poster. FALL 6

CIAMPELLI 8 Questa è anche la sua vittoria: dopo il difficile periodo inaugurato dal poker subito a Matese, oggi espugna un campo difficilissimo giocando bene e creando molto contro un’avversario di tutto rispetto con un pubblico caldo. Ora testa alla prossima col Notaresco, cliente non comodo e in cerca di punti dopo la sconfitta odierna col Trastevere in casa.