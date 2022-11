SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le parole di mister Raffaele Esposito ai microfoni di Riviera Oggi, dopo la sconfitta rimediata al Riviera: «È un risultato un po’ pesante, bugiardo anche: la squadra nel primo tempo ha fatto bene, ha costruito e siamo andati vicinissimi al gol. Purtroppo non siamo riusciti a trovare il vantaggio, poi siamo stati puniti al primo errore. Dopodiché c’è stato un blackout di dieci minuti, non te lo puoi permettere contro questa Sambenedettese. La squadra è sempre stata in gara, non ha mai mollato: la Samb è una di quelle squadre che ti fa male, perché è forte nei singoli. Sono sempre ottimista, è il mio carattere: venivamo comunque da sei risultati utili consecutivi e sono sempre più convinto che alla fine usciremo fuori. Ci vogliono rinforzi a dicembre. I tifosi ci sostengono e la cosa non mi sorprende più, perché sono qui ormai da un anno e mezzo: stanno capendo anche il momento di difficoltà che stiamo vivendo. La Samb alla fine verrà fuori e farà grandi cose».