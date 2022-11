SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la roboante vittoria ottenuta tra le mura amiche del “Riviera” parla mister Alfonsi: “Spero innanzitutto di dare serenità a questi ragazzi, li vedo un po’ abbacchiati, ma non per colpa di qualcuno: dobbiamo ridare un po’ di fiducia, sono tutti ragazzi bravi. Godevamo di molta fiducia a inizio stagione, perché i giocatori ci sono. Bisogna farli crescere, amalgamarli. Partiamo con un handicap in classifica, ma piano piano dobbiamo ripartire e fare risultati. La squadra ha mostrato buone geometrie, buone trame di gioco e siamo soddisfatti di ciò. Sapevamo di poter fare bene, dovevamo avere più pazienza prima. Unica nota negativa, l’infortunio di Lulli”.