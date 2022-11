RIPATRANSONE – In un teatro Mercantini completamente esaurito si è conclusa a Ripatransone la quarta delle sette settimane del Piceno Cinema Festival, rassegna cinematografica itinerante organizzata dall’Accademia Aifas. Ad impreziosire la serata conclusiva, riservata alle premiazioni, c’era Paolo Conticini, uno dei principali interpreti della commedia italiana degli ultimi 20 anni, che ha intrattenuto la platea con una simpatica chiacchierata con il sempre brillante Luca Sestili.

Il premio Città di Ripatransone per il miglior film è andato al corto italiano The Bastard’s of Northville. Il film, ambientato negli Stai Uniti, racconta di un caso di omicidio con finale aperto. Una pellicola che tratta le vicende umane, scandagliando in maniera originale la sfaccettata complessità dell’animo dei personaggi, portando a interrogarsi su chi sono i colpevoli e chi merita l’assoluzione. Il regista Valerio Mattioli e l’attore protagonista Gerolamo Alchieri hanno ricevuto dal sindaco di Ripatransone, Alessandro Lucciarini, l’ambito premio e una bottiglia di vino celebrativa, un Pecorino firmato Cantina dei Colli Ripani dedicato a Luigi Mercantini, nel 200° anniversario della nascita e 150° anniversario della morte del poeta a cui è intitolato il teatro ripano. I vincitori sono stati omaggiati, inoltre, con un manufatto realizzato dai ragazzi seguiti dell’Associazione Antropos.

Nel finale, passaggio di testimone tra il sindaco di Ripatransone e Sante Infriccioli, primo cittadino di Acquaviva Picena, borgo che da martedì a sabato prossimi ospiterà la quinta settimana della rassegna, che avrà come ospite d’onore l’attore Giovanni Esposito.

Presente anche il sindaco di Offida, Luigi Massa, che ha ricordato l’appuntamento per le due “Special Night”, in programma al Serpente Aureo il 2 e 3 dicembre che vedranno sul palco grandi star del teatro come Michele Monetta, il regista e musicista Stefano Reali e l’attore Maurizio Mattioli.