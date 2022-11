TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 19 novembre, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo.

I Carabinieri delle Compagnie di Teramo, Giulianova e Alba Adriatica hanno intensificato i controlli del territorio al fine di prevenire e reprimere i reati in genere ma in particolare quelli contro il patrimonio. Il territorio è stato setacciato dai Carabinieri al fine di rilevare la presenza di persone sospette. La finalità principale del servizio è stata di tipo preventiva infatti sono stati: controllati 102 mezzi; identificati 250 persone; ispezionati vari esercizi pubblici e commerciali; controllati vari soggetti posti agli arresti domiciliari ovvero a misure restrittive della libertà personale. Nonostante la finalità preventiva del servizio non è venuta meno l’opera repressiva dei Carabinieri infatti si è proceduto:

All’arresto di due uomini a Giulianova. I Carabinieri si erano recati presso il domicilio di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari. A seguito del controllo i militari trovavano nell’abitazione due soggetti estranei al nucleo familiare. Mentre i militari procedano all’identificazione degli stessi la persona ristretta andava in escandescenza e spintonava e insultava i Carabinieri che lo dichiaravano in arresto. Quindi i Militari procedevano all’identificazione dei due ospiti e appuravano che su uno pendeva un mandato di arresto emesso dalla Corte d’Appello dell’Aquila dovendo espiare la pena di anni 1 e mesi 7 di reclusione per reati in materia di stupefacenti e pertanto anche lui veniva dichiarato in arresto.

All’arresto di un uomo a Sant’Egidio alla Vibrata, lo stesso già sottoposto agli arresti domiciliari aveva violato le regole di detenzione e pertanto l’A.G. aveva revocato il beneficio ordinando di continuare l’espiazione della pena in carcere.

Alla denuncia di un uomo a Giulianova per furto, lo stesso all’interno di un bar si era impossessato di una borsetta lasciata momentaneamente incustodita su una sedia del locale da un altro avventore.

Alla denuncia di un uomo per falsità materiale. A Roseto degli Abruzzi, l’uomo controllato quale passeggero di una autovettura esibiva una patente di guida, che dai controlli operati dai Carabinieri della locale Stazione risultava falsa e quindi sottoposta a sequestro.

A 5 denunce di altrettanti utenti della strada che si erano messi alla guida dei propri mezzi pur avendo fatto uso di alcolici, infatti tutti sono risultati positivi a seguito di misurazioni eseguite con etilometro.

Nella città di Teramo sono stati eseguiti capillari servizi di controllo delle zone residenziali al fine di prevenire i reati predatori. L’attività è stata eseguita da diverse pattuglie delle stazioni e del Radiomobile integrati con militari in abiti civili. Nel corso degli stessi sono stati identificati taluni soggetti estranei al contesto teramano e per cui sono in corso accertamenti per valutare le motivazioni circa la loro presenza in città. Inoltre nel centro storico della città sono stati effettuati servizi di pattugliamento a piedi dei Carabinieri.

Tali servizi continueranno senza sosta al fine di prevenire e reprimere i reati di tipo predatorio.

Nella circostanza si invitano i cittadini a segnalare con tempestività al 112 ogni persona o mezzo sospetto che dovessero notare.