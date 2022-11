NOTE: Stadio Riviera delle Palme, 13°C, nuvoloso. Campo in condizioni non ottimali. Samb in completo rossoblù, Termoli in bianco con inserti giallorossi.

ANGOLI: 7-4

AMMONITI: Sicignano (T) 41′ pt, Mauthe (S) 30′ pt

ESPULSI:

MARCATORI: Cardella (S) 15′ st, Proia (S) 20′ st

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE: Guerrieri, Conson, Cardella, Vita, Agostinone, Feliz, Mauthe, Marras, Angiulli, Viscardi, Proia

A disposizione: Corci, Murati, Migliorini, Lulli, Emili, Acunzo, Boti, Umile, Tassi

Allenatore: Sante Alfonsi

TERMOLI: Merelli, Antezza, Sicignano, Filogamo, Romano, Carnevale, Cavaiola, Corcione, Caiazza, D’Errico, Ciofi

A disposizione: Mora, Carrozzino, Hutsol, Carnicelli, Di Stefano, Nunziata, Conte, Lorusso, Smajlaj

Allenatore: Raffaele Esposito

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Calcio d’inizio, comincia la partita dai piedi di Niccolò Marras

2′ Fallo di Agostinone, palla che passa al Termoli

3′ Spinge Viscardi, rimessa sull’out di sinistra per la Samb. L’esterno la passa a Vita che conclude al volo: alto sopra la traversa

4′ Occasione Termoli! Romano viene contrastato in area a tu per tu col portiere, in maniera non fallosa, da Agostinone

6′ Buona trama della Samb, che con Proia, Feliz e Mauthe si fa sorprendere però in fuorigioco

7′ Conclusione abulica di Proia, che non sfrutta nel migliore dei modi una serpentina interessante di Diego Vita

8′ Fallo di Cardella, si riparte dalla difesa giallorossa con capitan Sicignano

11′ Colpo di testa di Vita, buona elevazione ma il pallone è alto sopra la traversa

12′ Corner per la Samb, batte Proia

13′ Cardella in percussione, ancora angolo per i rossoblù

14′ Ripartenza Termoli neutralizzata, si ricomincia dai guantoni di Guerrieri

15′ Altro cross velenoso di Angiulli, che sembra tornato ai livelli che gli competono

16′ Atterrato il Capitano, punizione per la Samb che continua ad aggredire l’area dei molisani

19′ Samb che continua ad attaccare, con Feliz Rabacal che è costretto ad entrare in modo falloso per bloccare la ripartenza termolese

20′ Marras si inserisce su suggerimento non perfetto di Cardella, si sposta la sfera sul sinistro e la sua conclusione viene strozzata

22′ OCCASIONE TERMOLI! Romano inganna Viscardi ma il suo compagno di reparto Filogamo viene bloccato dall’intervento di Conson

24′ Sinistro debole di Proia, tra le braccia di Merelli dopo un’altra buona trama offensiva

26′ Fallo in attacco di Cavaiola, riparte la Samb

28′ Per la prima volta in questo match, è il Termoli a spingere più della Samb

30′ Marras imbecca Vita in profondità, a tu per tu con Merelli: arriva primo il portiere dei molisani

32′ Scivola Proia, ruba palla Carnevale: l’11 termolese conclude in porta, la deviazione di Guerrieri è decisiva. L’arbitro non se ne accorge e non assegna il corner agli ospiti

34′ Ancora un tiro di Proia col mancino, velleitario: blocca in due tempi Merelli

35′ Conclusione da lontanissimo di Angiulli, il suo sinistro è però piuttosto sbilenco

36′ Vita sfreccia sulla fascia sinistra e tenta il cross a corto raggio per la conclusione di Cardella: l’attaccante viene però anticipato da un ottimo intervento di Caiazza

38′ Grande azione della Samb, incornata di Cardella parata da Merelli che respinge in angolo

40′ Corner per la Samb

41′ Caos in area, occasione di testa per Feliz: ancora corner

43′ Quattro angoli consecutivi per i rossoblù, ma non arriva la zampata: può respirare la formazione ospite

45′ Cardella prova a lanciare Vita con una sciabolata tesa: l’imbeccata è troppo profonda

45+1′ Finisce il primo tempo, partita divertente al Riviera ma nessuna delle due squadre è stata in grado di segnare

SECONDO TEMPO

1′ Formazioni invariate, alla battuta il Termoli con Carnevale

1′ Lancio lungo di Sicignano, fallo di Agostinone ai danni di Filogamo

2′ Conclusione da lontanissimo di Corcione, comodo per Guerrieri

5′ Sbaglia un appoggio semplice Proia, per metterci una pezza e non far ripartire il Termoli il romano commette fallo

6′ Ciofi calcia col sinistro da distanza siderale, Guerrieri è reattivo e agguanta il pallone

7′ Cross sballato di Ciofi, la Samb può ripartire dalla rimessa dal fondo

10′ Tira Carnevale, sfiora il palo ma viene toccato da Proia. Il classe 2000 sembra dolorante, interviene lo staff medico

11′ Alfonsi sostituisce Viscardi con Prophedi Boti. L’olandese viene quindi schierato come terzino sinistro

12′ Fallo su Proia commesso da Romano, la Samb può ripartire

13′ Fallo di Mauthe ai danni di Filogamo, palla agli ospiti

15′ SAMB IN VANTAGGIO! GRAN GOL DI FEDERICO CARDELLA! SINISTRO ALL’INCROCIO CHE TRAFIGGE MERELLI

17′ Termoli che ora prova a ripartire, ma un centrocampista giallorosso commette fallo su Proia

18′ Marras prova il dribbling in area, ma non riesce a concludere bloccato da Caiazza

20′ RADDOPPIO DELLA SAMB! PROIA! IL 27 ROSSOBLU FESTEGGIA SOTTO LA NORD

23′ Doppio cambio per il Termoli, dentro Lorusso e Di Stefano al posto di Romano e Corcione

25′ Vita si libera dalla marcatura e conclude di destro, ma il tiro è debole

27′ Passaggio filtrante impreciso di Cardella, gli ospiti ripartono ma la conclusione di Carnevale è bloccata da un monumentale Agostinone

28′ Nella Samb sta per entrare Luca Lulli. Esce l’autore del raddoppio Proia

29′ Mauthe prova il cross da poco oltre il centrocampo, Cardella non può arrivare. Subito dopo si fa ammonire

31′ Cambio gioco chirurgico di Angiulli, Cardella aggancia bene ma scivola in fase di dribbling

32′ Conclusione di Vita, blocca Merelli

32′ EUROGOL DI CARDELLA! IL NUMERO 7 SALTA PRIMA SICIGNANO E POI MERELLI! 3-0 SAMB

34′ Nella Samb esce Marras per far posto a Umile

36′ Problemi per Lulli: il centrocampista rossoblù è a terra

37′ Filogamo prova a farsi spazio tra le maglie della difesa di casa, ma Conson è un muro

37′ Esce Cardella tra gli applausi, entra il numero 10 Emili

38′ Lulli è costretto a uscire dopo 10 minuti: al suo posto Alfonsi schiera Acunzo

40′ Samb che cerca di gestire il vantaggio

42′ Doppio cambio per mister Esposito. Entra Smajlaj al posto di D’Errico e Hutsol al posto di Caiazza

43′ Corner per il Termoli, respinge Umile

44′ Commette fallo Angiulli, prova a ripartire il Termoli

45′ Sono 6 i minuti di recupero assegnati dall’arbitro

45+3′ Rimessa dal fondo per Guerrieri, con il Termoli che prova a segnare il gol della bandiera

45+4′ Occasione per gli ospiti con Ciofi! L’esterno molisano spreca a tu per tu con Guerrieri

45+6′ Ci prova ancora il Termoli, chiude ancora Agostinone

45+7′ Punizione per Di Stefano dai 30 metri, sarà l’ultimo tiro del match

45+7′ FINISCE QUI! SAMB CHE OTTIENE LA PRIMA VITTORIA IN CASA: 3-0 AL TERMOLI