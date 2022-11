NOTE: Stadio Riviera delle Palme, 13°C, nuvoloso. Campo in condizioni non ottimali. Samb in completo rossoblù, Termoli in bianco con inserti giallorossi.

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE: Guerrieri, Conson, Cardella, Vita, Agostinone, Feliz, Mauthe, Marras, Angiulli, Viscardi, Proia

A disposizione: Corci, Murati, Migliorini, Lulli, Emili, Acunzo, Boti, Umile, Tassi

Allenatore: Sante Alfonsi

TERMOLI: Merelli, Antezza, Sicignano, Filogamo, Romano, Carnevale, Cavaiola, Corcione, Caiazza, D’Errico, Ciofi

A disposizione: Mora, Carrozzino, Hutsol, Carnicelli, Di Stefano, Nunziata, Conte, Lorusso, Smajlaj

Allenatore: Raffaele Esposito

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Calcio d’inizio, comincia la partita dai piedi di Niccolò Marras

2′ Fallo di Agostinone, palla che passa al Termoli

3′ Spinge Viscardi, rimessa sull’out di sinistra per la Samb. L’esterno la passa a Vita che conclude al volo: alto sopra la traversa

4′ Occasione Termoli! Romano viene contrastato in area a tu per tu col portiere, in maniera non fallosa, da Agostinone

6′ Buona trama della Samb, che con Proia, Feliz e Mauthe si fa sorprendere però in fuorigioco

7′ Conclusione abulica di Proia, che non sfrutta nel migliore dei modi una serpentina interessante di Diego Vita

8′ Fallo di Cardella, si riparte dalla difesa giallorossa con capitan Sicignano

11′ Colpo di testa di Vita, buona elevazione ma il pallone è alto sopra la traversa

12′ Corner per la Samb, batte Proia

13′ Cardella in percussione, ancora angolo per i rossoblù

14′ Ripartenza Termoli neutralizzata, si ricomincia dai guantoni di Guerrieri

15′ Altro cross velenoso di Angiulli, che sembra tornato ai livelli che gli competono

16′ Atterrato il Capitano, punizione per la Samb che continua ad aggredire l’area dei molisani

19′ Samb che continua ad attaccare, con Feliz Rabacal che è costretto ad entrare in modo falloso per bloccare la ripartenza termolese