CHIETI – Tutto pronto all’Angelini per Chieti-Porto d’Ascoli.

NOTE

Cielo nuvoloso e leggera pioggia. Campo in buone condizioni, padroni di casa in maglia neroverde, ospiti in casacca orange. Circa 200 tifosi neroverdi presenti in curva Nord. In entrambi i precedenti dell’anno scorso i teatini ebbero la meglio per 2-1 segnando all’ultimo secondo, i ragazzi di Ciampelli avranno voglia di rivalsa.

FORMAZIONI

CHIETI (4-3-3): Serra (02), Spinelli, Pietrantonio, Poletto (45′ Bregasi), Di Renzo (02), Salto, Cesario, Masawoud (65′ Barbetta), Testi (55′ Riosa), Amato (04, Rossi (04). All. Chianese.

PORTO D’ASCOLI (4-2-3-1): Testa, Zoboletti (05), Passalacqua, Rovinelli (02), Pasqualini, Rossi, Pietropaolo (03, 77′ Evangelisti), Verdesi (02, 85′ Petrini), Napolano (80′ Fall) , Battista (70′ Sensi), Spagna (75′ Buonavoglia). All. Ciampelli.

ANGOLI

0-5

AMMONITI

Spagna (P) Salto (C) Spinelli (C) Riosa (C)

ESPULSI

MARCATORI

1′ Cesario (C) 10′, 62′ Spagna (P)

CRONACA

PRIMO TEMPO

1′ CHIETI SUBITO AVANTI: cross dalla destra di Amato rasoterra a cercare Cesario, il 7 si gira sul sinistro e fulmina Testa. 1-0.

7′ Prova una reazione il Pda. Cross di Batista a cercare Verdesi che mette in mezzo per Spagna ma è tutto fermo per fuorigioco.

8′ SERRA NEGA IL GOL A BATTISTA: gran destro a giro dell’11 che l’estremo difensore manda in corner.

9′ HA PAREGGIATO IL PORTO: sugli sviluppi del corner mischia furibonda in area, calciano in 4 ma alla fine Spagna buca Serra sotto le gambe. E’ 1-1. Il Porto c’è!

10′ Ammonito Bogliari, allenatore in seconda del Pda, forse per essere uscito troppo dall’area tecnica in occasione dell’esultanza.

15′ Rossi recupera un bel pallone dai 30 metri e calcia subito col mancino. Alto, ma non era una cattiva idea.

20′ Cross di Battista chiuso in angolo. Niente di fatto sugli sviluppi.

25′ Destro di Verdesi dal limite, blocca Serra.

27′ Ammonito Spagna per qualche parola di troppo al direttore di gara.

29′ Occasione Chieti, Cesario crossa per Spinelli che col mancino al volo mette alto di poco.

35′ I neroverdi provano spesso a costruire dal basso, anche rischiando qualche volta col gli orange che provano a pressarli alti.

40′ Giallo per Salto che in un contrasto aereo rifila una gomitata al volto di Spagna. Sanitari in campo, ma l’attaccante è in grado di continuare.

44′ Bella ripartenza del Pda, con Pasqualini che crossa al centro ma Pietrantonio mette in angolo.

45′ Finisce qui un primo molto fisico e spezzettato da molti falli.

SECONDO TEMPO

48′ Cross di Verdesi per Spagna, palla larga di poco.

50′ PALLA GOL COLOSSALE PER PIETROPAOLO: Napolano cerca Pietropaolo con una gran palla filtrante, Salto buca l’intervento, il 31 a tu per tu con Serra cerca il pallonetto di destro ma mette alto.

55′ Napolano prova a liberare il destro dai 25 metri. Palla di poco fuori, ma è un bel segnale.

58′ MIRACOLO DI SERRA: destro a giro di Battista. Serra manda in angolo con la punta delle dita. Buon Pda ora.

62′ HA SEGNATO IL PDA: rovesciata stupenda di Spagna alla Cristiano Ronaldo, su sponda di Passalacqua. Un gol bellissimo che vale l’1-2.

65′ Punizione dai 35 metri per il Pda, Napolano cerca la porta ma la sfera va alta.

70′ Si copre ora Ciampelli. Fuori Battista, dentro Sensi.

75′ Fuori anche l’autore della doppietta Spagna, entra Buonavoglia.

77′ Ci prova Barbetta da fuori, palla larga. Intanto dentro Evangelisti per Pietropaolo nel Pda.

90′ 6 Minuti di recupero concessi.

90+1′ Proteste del Chieti per un presunto rigore non concesso su Amato.

90’+3 Forcing finale degli abruzzesi che si gettano in avanti, il Pda spazza senza fronzoli.

90+5′ Colpo di testa di Barbetta, alto. Che brivido per il Pda.

90’+6′ Punizione dai 25 metri per il Chieti, sarà probabilmente l’ultimo pallone del match.

90’+6 Calcia Pietrantonio MA BUONAVOGLIA RESPINGE IL TIRO. FINISCE QUI.

Il Porto d’Ascoli sfata il tabù Chieti e ribalta la partita con grandissimo carattere. Decisivo Spagna con una doppietta da altre categorie.