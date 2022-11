CHIETI – Tutto pronto all’Angelini per Chieti-Porto d’Ascoli.

NOTE

Cielo nuvoloso e leggera pioggia. Campo in buone condizioni, padroni di casa in maglia neroverde, ospiti in casacca orange. Circa 200 tifosi neroverdi presenti in curva Nord.

FORMAZIONI

CHIETI (4-3-3): Serra (02), Spinelli, Pietrantonio, Poletto, Di Renzo (02), Salto, Cesario, Masawoud, Testi, Amato (04, Rossi (04). All. Chianese.

PORTO D’ASCOLI (4-2-3-1): Testa, Zoboletti (05), Passalacqua, Rovinelli (02), Pasqualini, Rossi, Pietropaolo (03), Verdesi (02), Napolano, Battista, Spagna. All. Ciampelli.

ANGOLI

0-1

AMMONITI

ESPULSI

MARCATORI

1′ Cesario (C)

CRONACA

PRIMO TEMPO

1′ CHIETI SUBITO AVANTI: cross dalla destra di Amato rasoterra a cercare Cesario, il 7 si gira sul sinistro e fulmina Testa. 1-0.

7′ Prova una reazione il Pda. Cross di Batista a cercare Verdesi che mette in mezzo per Spagna ma è tutto fermo per fuorigioco.

8′ SERRA NEGA IL GOL A BATTISTA: gran destro a giro dell’11 che l’estremo difensore manda in corner.

9′ HA PAREGGIATO IL PORTO: sugli sviluppi del corner mischia furibonda in area, calciano in 4 ma alla fine Spagna buca Serra sotto le gambe. E’ 1-1. Il Porto c’è!

10′ Ammonito Bogliari, allenatore in seconda del Pda, forse per essere uscito troppo dall’area tecnica in occasione dell’esultanza.