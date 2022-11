PORTO SANT’ELPIDIO – Gli uomini dell’Arma fermana hanno rintracciato e arrestato una 60enne di Porto Sant’Elpidio, destinataria di un ordinanza cautelare di sottoposizione a detenzione domiciliare per il reato di usura. Segue la nota dei Carabinieri di Fermo:

«Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che la scorsa serata, i militari della Stazione di Porto Sant’Elpidio (FM), nel corso dei periodici servizi di presidio e controllo del territorio disposti dalla Compagnia di Fermo hanno rintracciato e tratto in arresto una 60enne del posto, destinataria di un ordinanza cautelare di sottoposizione a detenzione domiciliare emessa dal Tribunale di sorveglianza di Ancona. La donna dovrà scontare una pena residua di un anno e sei mesi per il reato di usura, commesso a Fermo tra gennaio e aprile del 2013».