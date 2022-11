SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Rinforzo per la Infoservice Sambenedettese Basket, arriva dal Madona la guardia lettone classe 2006 Diks Janis Bortnikovs. Di seguito il comunicato del club.

“La Infoservice Sambenedettese Basket comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive della guardia lettone Diks Janis Bortnikovs classe 2006.

Il giovane atleta cresciuto in Lettonia arriva dal Madona.

“Sono molto contento di essere qui. – sono le prime dichiarazioni di Diks Janis Bortnikovs. – Ho molto da dimostrare e sto crescendo come giocatore ogni giorno. Non è stato facile lasciare il mio paese, la mia famiglia e i miei amici a soli sedici anni per venire in Italia. È la mia prima esperienza all’estero e sono sicuro che sarà un’esperienza straordinaria. All’inizio con la squadra è stato difficile ambientarsi, dato che eravamo tutti nuovi ma ora siamo un bel gruppo e siamo pronti a giocare per lo stesso obiettivo e competere. Vi aspettiamo al Palazzetto, Forza Samba!

Commenta così l’arrivo del classe 2006 il coach Alessandro Roncarolo: “Siamo contenti di avere Diks in squadra. È il primo ragazzo under 18 proveniente dall’estero. Sono soddisfatto della sua voglia di lavorare e sono sicuro che sarà presto pronto per competere ad alti livelli”.