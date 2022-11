SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stata una settimana a dir poco turbolenta in casa Samb: la sconfitta di misura contro la Vastese è costata la panchina a Fabio Prosperi, esonerato lunedì, poche ore dopo il sollevamento di Vittorio Cozzella dall’incarico di Direttore Sportivo dei rossoblù. Dopo la partita, in programma questa’oggi, domenica 20 novembre alle 14.30, il presidente Roberto Renzi ha inoltre indetto una conferenza stampa (a proposito della quale ha già scritto qui il Direttore Nazzareno Perotti). Le scuse non mancherebbero: la squadra, tuttavia, non può perdere di vista un obiettivo stagionale sempre più difficile da raggiungere, ma ancora non compromesso.

Il posto dell’allenatore pescarese, esonerato dopo una sola vittoria, è stato ereditato proprio da colui che era stato costretto a lasciargliela circa un mese e mezzo fa, Sante Alfonsi. Il condottiero della squadra che lo scorso anno si è aggiudicata i playoff del girone potrebbe schierare ancora Guerrieri tra i pali, mentre in attacco, vista l’assenza di Chinellato, ci sarà di nuovo spazio per Diego Vita. Incognita Marras: l’esterno rossoblù, nonostante le ottime cose mostrate finora, non è mai partito dall’inizio. Sarà la volta buona?

IL TERMOLI HA LA “PAREGGITE”

Solo 7 i punti raccolti finora dalla squadra molisana, penultima davanti al solo Roma City: gli uomini di mister Esposito sono ancora alla ricerca della prima vittoria. Nonostante il momento non felicissimo di Lulli e compagni, questa è innegabilmente un’occasione d’oro per riscattarsi. Nelle ultime 8 partite il Termoli è stato tuttavia sconfitto soltanto una volta, proprio dagli arancioni di mister Statuto

Con bomber Defendi ai box per via di una frattura al setto nasale, tra i giallorossi c’è un giocatore al quale bisognerà di certo fare attenzione: si tratta del centrocampista classe 2000 Antonio Carnevale, autore fin qui di 5 gol e 3 assist. Nel 3-5-2 dell’ex allenatore della Casertana spiccano anche il difensore goleador Smajlaj (due reti per lui) e i due esterni under Ciofi e Cavaiola.