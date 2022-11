ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Delli Compagni, Pietropaolo G., Veccia, De Cesaris, Gibbs, D’Intino (43′ st Di Salvatore), Pietropaolo A., Galli (25′ st Liberati S.), Picciola (28′ st Iovannisci), Liberati A.

A disposizione: Filipponi, Di Luca, Funari, Russi, Tedeschi, D’Angelo. Allenatore Salvatore Fusco

PASSATEMPESE: Campana, Lorenzini, Montesi, Maraschio, Mandolini, Camilletti (30′ st Capomagi), Catena, Zannini (18′ st Stortoni), Nemo (21′ st Storani), Ferreyra (37′ st Mihaylov), Simoncini (39′ st Petrini).

A disposizione: Cola, Martiri, Longhi, Pieroni. Allenatore Paolo Menghini

MARTINSICURO – Secondo successo settimanale e consecutivo in campionato per l’Atletico Centobuchi di mister Fusco che vincono al “Tommolini” per 2-0 grazie ai gol dei due fratelli Andrea e Simone Liberati.

Gara praticata sotto una pioggia abbondante, infatti, erano molte le pozze d’acqua presenti sul terreno di gioco. Primo tempo a grandi ritmi per i biancazzurri che giocano palla a terra, per quanto possibile, e costruiscono delle azioni d’attacco molto pericolose. Tra queste sicuramente c’è l’azione del gol del vantaggio di casa: al 40′ pt ripartenza iniziata da Beni che rilancia sul lato destro per Picciola che stoppa e cambia gioco sulla fascia sinistra dove raccoglie Pietropaolo A.. L’8 serve un pallone filtrante in area per l’inserimento di Liberati A. che con il destro deposita in rete sul secondo palo, siglando l’1-0.

Nel secondo tempo viene fuori la Passatempese e prova a cercare il pari prima con la conclusione di Ferreyra che dalla destra si accentra e prova il tiro con il sinistro sfiorando il secondo palo, poi con Petrini che entra in area dalla destra, incrocia il tiro ma finisce fuori sprecando malamente un’occasione da gol. Al 27′ st gli ospiti rimangono in 10 dopo l’espulsione di Mandolini, già ammonito, per un’intervento molto pericoloso ai danni di Picciola, costretto poi ad uscire. La formazione di Fusco si difende bene, colpisce e mette ko la Passatempese nel recupero: al 46′ st azione personale di Iovannisci sulla destra che entra in area e pesca sul secondo palo Liberati S. che fa 2-0.

Vittoria fondamentale per l’Atletico Centobuchi che sale a quota 13 punti all’ottavo posto.

Di seguito i gol dell’Atletico Centobuchi.