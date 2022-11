SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Parla Sante Alfonsi, alla vigilia del suo ritorno sulla panchina del Riviera: “Dobbiamo ritrovare noi stessi e non avere paura: questo è quel che ho detto ai ragazzi. Vanno a fare una cosa che amano fare, giocare a calcio, con un pubblico e uno stadio stupendo: devono dare tutto per questa maglia. Non è il momento di pensare troppo agli avversari, loro nelle ultime 11 partite hanno fatto 7 pareggi e 4 sconfitte ma saranno sicuramente un’ottima squadra. Infermieria? Chinellato non lo recuperiamo, Lulli sta lavorando bene ma vedremo domattina le scelte da fare: gli altri stanno tutti bene quindi sarà complicato scegliere. Si sta riformando un bel gruppo”. Video postato da A.S. Sambenedettese.