Foto e video a cura di Mauro Vannini

Il Consiglio comunale è stato convocato per giovedì 19 novembre con inizio fissato alle 8.

Di seguito gli interventi.

ORE 9.10 Rinviato su richiesta del consigliere Giorgio De Vecchis il primo punto alla prossima seduta. Tutti favorevoli al rinvio dell’approvazione del consiglio precedente.

ORE 9.15 Formalizzato il passaggio del Consigliere Giorgio De Vecchis al gruppo consiliare misto e la nomina del nuovo capogruppo per il gruppo consiliare “Viva San Benedetto”.

ORE 9.20 Si passa al secondo ordine del giorno: un’interrogazione della Consigliera Bottiglieri nella quale si chiede conto dei rallentamenti nella notifica delle infrazioni degli stabilimenti balneari rispetto all’obbligo di mettere a norma i propri spazi per consentire l’accesso alle persone con disabilità, di relazionare l’Assemblea riguardo alle misure organizzative intraprese per impedire che simili situazioni si verifichino di nuovo, nonché quali misure si intende intraprendere per aumentare il livello di accessibilità degli spazi cittadini.

ORE 9.25 La replica dell’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli: “Come amministrazione non volevamo mercanteggiare sui centimetri. A seguito di quella denuncia controllammo per un mese gli stabilimenti”.

ORE 9.30 Canducci espone il suo punto che concerne la cadenza degli interventi di pulizia delle caditoie dell’area di via Calatafimi – piazza Garibaldi – piazza S. Giovanni Battista e di formalizzare una diffida nei confronti di Picenambiente Srl per il mancato rispetto degli accordi di pulizia dell’area interessata dal mercato settimanale; l’altra riguarda diversi punti della pianificazione urbanistica, tra cui l’eventuale redazione di un nuovo Piano Regolatore Generale, l’adeguamento della cartografia comunale alle norme vigenti e la data di attivazione del già preannunciato urban center.

ORE 9.35 Replica il vicesindaco Capriotti: “La pulizia avviene con cadenza annuale, si interviene quando vengono comunicate delle difficoltà, gli interventi sono stati fatti recentemente nelle vie dal lei citate. Dopo l’allagamento siamo tornati a verificare, notando che non c’erano danni”.

ORE 9.50 L’assessore Gabrielli: “Ritengo pertinenti le considerazioni della consigliera Marchegiani, che mettono in evidenza la necessità della nostra città di dotarsi di un piano urbanistico al passo coi tempi. L’amministrazione vuole andare in questa direzione, è processo da portare avanti step by step. Il percorso di rinnovamento è stato già avviato, stiamo attuando il processo di rinnovo della cartografia”.

ORE 9.56 La replica della consigliera Marchegiani: “Dalla sua risposta, assessore, non mi è chiaro se volete procedere ad un nuovo Png come promesso in campagna elettorale o se in maniera più realistica volete modificare il piano già esistente. Negli ultimi anni si è andato avanti cementificando e mettendo in secondo luogo i servizi, il vostro primo obiettivo dovrebbe essere quello di avere una visione della città studiandola in relazione ai pubblici servizi, l’unica cosa che si vede oggi dal piano strategico è che è stato sostituito un dirigente, oltre questo non c’è nulla”.

ORE 10.00 L’assessore Pellei espone il sesto punto all’ordine del giorno: “La proposta di ratifica della variazione al Bilancio di Previsione 2022/24 per la copertura del costo, pari a € 200.000, per lavori non prevedibili sulla struttura della piscina comunale “Primo Gregori”.