Foto e video a cura di Mauro Vannini

Il Consiglio comunale è stato convocato per giovedì 19 novembre con inizio fissato alle 8.

Di seguito gli interventi.

ORE 9.10 Rinviato su richiesta del consigliere Giorgio De Vecchis il primo punto alla prossima seduta. Tutti favorevoli al rinvio dell’approvazione del consiglio precedente.

ORE 9.15 Formalizzato il passaggio del Consigliere Giorgio De Vecchis al gruppo consiliare misto e la nomina del nuovo capogruppo per il gruppo consiliare “Viva San Benedetto”.

ORE 9.20 Si passa al secondo ordine del giorno: un’interrogazione della Consigliera Bottiglieri nella quale si chiede conto dei rallentamenti nella notifica delle infrazioni degli stabilimenti balneari rispetto all’obbligo di mettere a norma i propri spazi per consentire l’accesso alle persone con disabilità, di relazionare l’Assemblea riguardo alle misure organizzative intraprese per impedire che simili situazioni si verifichino di nuovo, nonché quali misure si intende intraprendere per aumentare il livello di accessibilità degli spazi cittadini.

ORE 9.25 La replica dell’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli: “Come amministrazione non volevamo mercanteggiare sui centimetri. A seguito di quella denuncia controllammo per un mese gli stabilimenti”.

ORE 9.30 Canducci espone il suo punto che concerne la cadenza degli interventi di pulizia delle caditoie dell’area di via Calatafimi – piazza Garibaldi – piazza S. Giovanni Battista e di formalizzare una diffida nei confronti di Picenambiente Srl per il mancato rispetto degli accordi di pulizia dell’area interessata dal mercato settimanale; l’altra riguarda diversi punti della pianificazione urbanistica, tra cui l’eventuale redazione di un nuovo Piano Regolatore Generale, l’adeguamento della cartografia comunale alle norme vigenti e la data di attivazione del già preannunciato urban center.

ORE 9.35 Replica il vicesindaco Capriotti: “La pulizia avviene con cadenza annuale, si interviene quando vengono comunicate delle difficoltà, gli interventi sono stati fatti recentemente nelle vie dal lei citate. Dopo l’allagamento siamo tornati a verificare, notando che non c’erano danni”.

ORE 9.50 L’assessore Gabrielli: “Ritengo pertinenti le considerazioni della consigliera Marchegiani, che mettono in evidenza la necessità della nostra città di dotarsi di un piano urbanistico al passo coi tempi. L’amministrazione vuole andare in questa direzione, è processo da portare avanti step by step. Il percorso di rinnovamento è stato già avviato, stiamo attuando il processo di rinnovo della cartografia”.

ORE 9.56 La replica della consigliera Marchegiani: “Dalla sua risposta, assessore, non mi è chiaro se volete procedere ad un nuovo Png come promesso in campagna elettorale o se in maniera più realistica volete modificare il piano già esistente. Negli ultimi anni si è andato avanti cementificando e mettendo in secondo luogo i servizi, il vostro primo obiettivo dovrebbe essere quello di avere una visione della città studiandola in relazione ai pubblici servizi, l’unica cosa che si vede oggi dal piano strategico è che è stato sostituito un dirigente, oltre questo non c’è nulla”.

ORE 10.00 L’assessore Pellei espone il sesto punto all’ordine del giorno: “La proposta di ratifica della variazione al Bilancio di Previsione 2022/24 per la copertura del costo, pari a € 200.000, per lavori non prevedibili sulla struttura della piscina comunale “Primo Gregori”; la variazione al Bilancio di Previsione 2022/24 alla luce del monitoraggio delle riscossioni che ha determinato alcuni scostamenti rispetto alle previsioni. Di questi, i più rilevanti in entrata sono l’aumento di circa 1,850 milioni di euro del gettito IMU, di circa 552 mila euro del gettito del Canone Unico Patrimoniale e il contributo erogato dal Ministero dell’Interno a sostegno della spesa per i servizi energetici pari a 552 mila euro circa. Tra le spese, lo scostamento più rilevante è l’incremento di 814 mila euro circa per la liquidazione dei servizi di Picenambiente Spa per la gestione post-operativa dell’ex-discarica Colle Sgariglia;

ORE 10.20 Consigliera Marchegiani: “Possiamo definire questa una maxi variazione di bilancio che non si è vista nelle precedenti urbanizzazione. E’ chiaro che c’è stata una sottostima, nella variazione si evidenzia non solo che l’amministrazione non sa fare i conti, ma che non sa programmare”.

ORE 10.25 Il consigliere Andrea Traini: “Quello che emerge sulla variazione è l’aumento delle entrate di oltre 540 mila euro derivato dal Canone Unico Patrimoniale. Tutti i settori di competenza erano al corrente delle domande e delle entrate, per una corretta programmazione sarebbero auspicabili previsioni più precise”.

ORE 10.35 Simone De Vecchis: “E’ una variazione con tanta carne al fuoco. In totale siamo a 270 mila euro di aiuti alle famiglie e 100 mila euro per il sostegno affitti, a nome del nostro gruppo ringrazio la disponibilità degli altri gruppi per sostenere la nostra richiesta. Avremmo voluto devolvere anche cifre maggiori spostandole da altri punti del bilancio, ma ci è stata data risposta negativa”.

ORE 10.40 Aurora Bottiglieri: “L’aumento della tariffa dei rifiuti è causa della mancata vigilanza degli amministrazioni. Aumenta la Tari, aumentano le bollette e le famiglie chi le aiuta? Nel bilancio di previsioni abbiamo tutti gli addobbi di Natale, ma scegliere di aiutare i più bisognosi è una cosa che deve verificarsi tutto l’anno. Sul discorso Bambinopoli abbiamo la disponibilità di 35 mila euro, che potevano essere utilizzati anche per le famiglie”.

ORE 10.50 Giorgio De Vecchis: “Bisogna capire se questi 813 mila euro dei rifiuti sulla delibera sono riportati come una grande castroneria. Si deve capire se era stata messa a bilancio preventivo. Mi rivolgo al presidente del consiglio comunale, se non ha le competenze non doveva accettare l’incarico. Volevate far votare l’approvazione del verbale precedente senza che ne eravamo venuti a conoscenza. Il controllo passa per la consapevolezza. Oggi non dovreste prevedere una variazione di questo tipo. Un privato prende gli utili con gli interessi”.

ORE 11.05 La consigliera Carboni: “Non vedo la necessità di effettuare a fine anno le spese sulla Bambinopoli. Inoltre non mi è chiaro il fondo del caro bollette, non sono specificati i criteri per potervi accedere, sembra che vogliate fare solo l’annuncio per fare uscire la notizia prima di Natale ma concretamente non c’è sostanza”.

ORE 11.15 Paolo Canducci: “Questa maxi variazione di bilancio conferma il fatto che l’amministrazione non ha visione, evidenzia una totale assenza di presidio. Ci ritroviamo con 540 mila euro in più sul canone unico. Riguardo gli 800 mila euro a Picenambiente, la giunta aveva promesso che la Tari non sarebbe aumentata. Questa promessa non può essere mantenuta perchè da anni l’amministrazione non riesce a dare un indirizzo sui rifiuti. Non avete consapevolezza del ruolo che ricoprite, sindaco compreso che passa interi consigli comunali in silenzio. I cittadini vogliono sentire Lei non me. I 35 mila euro sulla bambinopoli hanno il sapore di una transizione, è un’area che non è nemmeno nel nostro consenso e sembra che voi vogliate solo evitare un contenzioso. Non siete trasparenti”.

ORE 11.30 Pasqualino Piunti: “Due commissioni non sono state sufficienti per informare la minoranza delle situazioni emerse sulla variazione di bilancio. Sono cifre irrisorie per una città come San Benedetto per incarichi non ben precisati. Ci sono imprese che stanno andando in difficoltà per il 110%, io sarei preoccupato di verificare se la previsione è reale. Facciamo lavorare bene le commissioni”.

ORE 11:55 Il consigliere Gaetani: “Giorgio De Vecchis parla di marchette, forse ignorando il vero significato del termine. Gli chiedo di smentirlo, perchè è offensivo e non vero”. De Vecchis: “Consigliere Gaetani, se non conosce l’italiano non è colpa mia, credo sia in grado di capire l’accezione moderna del termine”.

ORE 12.15 Il sindaco Antonio Spazzafumo: “Caro Canducci, sembra che sei ancora in campagna elettorale, anche se sei stato su questi stessi banchi per molto più tempo di me senza aver fatto nulla. Lei dice che siamo vincolati ad Ascoli ma abbiamo concretezza e come Comune ci sediamo a tavoli importanti. Per le luminarie metteremo 40 mila euro, perchè ci sono imprenditori che vogliono collaborare con questa, e sottolineo questa, amministrazione per rendere la città più bella. Le difficoltà su Picenambiente le conosciamo tutti, ma noi siamo qui solo da un anno e mi sembra che senza visioni come dite voi, abbiamo portato a termine una marea di risultati. In un anno abbiamo preso una Ferrari col freno a mano tirato e l’abbiamo fatta correre. Altre amministrazioni hanno speso, noi l’abbiamo fatto a costo zero. Io marchette non ne faccio, non vendo la faccia per 20 mila euro. Se allude, Giorgio De Vecchis, alle presunte marchette in campagna elettorale, sono pronto a dimostrare che la mia campagna l’ho finanziata di tasca mia. Poi criticate tutti la scelta di riqualificare la Bambinopoli ma è una situazione dove nessuno mette mano da almeno 4 anni”.

ORE 12.35 La replica dell’assessore Domenico Pellei: “Vanno chiariti dei punti. Sul tema Picenambiente non è che il costo non è stato iscritto al bilancio, noi abbiamo ben presente i costi. Sono serviti 8 milioni di euro per la messa in sicurezza della discarica di Colle Sgariglia. Poi è stato detto dall’opposizione che è una variazione le cui spese erano tutte prevedibili. Non è vero, ci sono almeno 1 milione di euro di costi non prevedibili, come quelli dell’energia e del gas”.

ORE 12.50 Canducci: “Lei sindaco dice di non voler perdere la faccia per 20 mila euro e parla di riformazione a costo zero. Le chiedo: non era meglio spendere qualcosa in più per la riformazione e zero per il marketing territoriale. Dichiarazione di voto negativa”.

ORE 12.55 Simone De Vecchis: “Vigileremo su Picenambiente, ci aspettiamo il sostegno su questa linea. Canducci ha ragione sulla piattaforma ecologica, la Regione ha fin troppi demeriti. Noi votiamo favorevolmente ed invito tutta la maggioranza e la giunta ad una maggiore condivisione della visione e ad avere più il concetto del noi, che dell’io”.

ORE 13.00 Giorgio De Vecchis: “Con questa delibera, ai servizi sociali togliete 34 mila euro, senza stanziare nulla. Potevate fare molto di più per le famiglie. La dichiarazione di voto è contraria”.

ORE 13.05 La consigliera Barlocci: “Contrariamente al mio gruppo, il mio voto a questa variazione sarà negativo”.

ORE 13.05 L’ex sindaco Piunti: “Questo Consiglio è sembrato più una riunione condominiale, San Benedetto merita ben altro. Il voto è sfavorevole”.

ORE 13.10 Si passa ai voti: 14 favorevoli 8 contrari e 2 astenuti. Il consiglio approva il punto 6. Con 13 favorevoli e 11 contrari il consiglio approva.

ORE 13.15 Si passa al prossimo punto: la proposta di regolamento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, la rimozione del divieto di alienazione imposto dalle convenzioni PEEP e per l’individuazione di un tetto massimo per cessioni e locazioni.

ORE 13.15 Con 23 voti favorevoli il consiglio approva.