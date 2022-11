SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultimi allenamenti per la Infoservice Sambenedettese Basket per preparare gli ultimi dettagli della gara contro Gs Robur Basket Osimo, in programma per domenica 20 novembre alle ore 18 presso il Palazzetto “B. Speca”.

Al termine della seduta odierna è stato intervistato Marco Caloia, tornato a disposizione di coach Roncarolo nello scorso turno dopo l’infortunio rimediato nella prima gara di campionato contro Virtus Assisi. Di seguito le sue dichiarazioni.

Caloia: “Sono stato fuori per sei settimane dopo l’infortunio contro Assisi, stare lontano dal campo e non poter aiutare la squadra non è stato facile. Con Jesi eravamo molto carichi e ci tenevamo a fare bene ma ci siamo persi per strada. Potevamo fare meglio e vincere la gara. Sono cresciuto nelle giovanili a Ferrara, ho fatto un’esperienza di due anni a Fabriano in Serie B e in Serie A2. Ho scelto di venire a San Benedetto per mettermi in gioco. Sarà un anno impegnativo, abbiamo tante partite da giocare e siamo stimolati a fare bene. Osimo? Affrontiamo una squadra forte sulla carta, hanno giocatori esperti ma noi scendiamo in campo per fare la nostra partita, ogni gara è a sé, si va in campo e si gioca”.